Serra, con la Scuola Primaria “Nazzareno Carchidi” il teatro diventa lezione di vita

Ieri mattina l’Aula Magna “Vinicio Gambino” della Scuola Primaria “Azaria Tedeschi si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico, accogliendo genitori e insegnanti per assistere alla messa in scena del celebre musical “Aggiungi un posto a tavola”, interpretato con entusiasmo e bravura dagli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Nazzareno Carchidi”.

Lo spettacolo si è articolato in due momenti significativi. Nella prima parte, gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte hanno aperto la rappresentazione con canti introduttivi a tema natalizio. Le loro voci, cariche di emozione e semplicità, hanno creato un’atmosfera di festa e di attesa, preparando il pubblico al messaggio di speranza e condivisione che avrebbe accompagnato l’intero evento.

Subito dopo i canti natalizi, è stata proposta la proiezione di un video dal forte valore simbolico ed educativo, capace di catturare l’attenzione e la riflessione dei presenti. Il messaggio veicolato è stato chiaro e profondo: ogni individuo possiede il diritto di partecipare attivamente e di esprimere la propria identità, ma ciò è possibile solo all’interno di un ambiente favorevole, accogliente e inclusivo. Ognuno di noi è portatore di un patrimonio unico e irripetibile, e il compito dell’istituzione scolastica è quello di scoprire, riconoscere e valorizzare tale diversità, promuovendo la crescita e lo sviluppo di ciascun alunno. Nella seconda parte, il musical “Aggiungi un posto a tavola” ha preso vita tra scenografie colorate, costumi curati e canzoni cantate con il cuore. La celebre trama di Garinei e Giovannini, datata 1974, è stata rivisitata e calata nella realtà territoriale, rendendo la storia ancora più vicina e significativa per il pubblico. Il paese di montagna in cui è ambientata la vicenda è diventato Serra San Bruno, mentre San Crispino si è trasformato in San Bruno, creando un legame autentico tra il racconto teatrale e la comunità locale.

Con la loro spontaneità, i ragazzi hanno regalato al pubblico una mattinata leggera e gioiosa, fatta di risate fragorose e travolgenti. Sul palco si sono mossi con naturalezza e sicurezza, dimostrando entusiasmo e coinvolgimento tali da sembrare veri attori, capaci di emozionare e divertire allo stesso tempo. Gli alunni hanno rapito il cuore degli spettatori con la loro innocenza e la loro gioia, alternando momenti di allegria incontenibile a istanti di profonda commozione, che hanno strappato più di una lacrima ai genitori presenti.

Attraverso la storia ispirata al racconto dell’Arca di Noè, i piccoli interpreti hanno trasmesso un insegnamento senza tempo: c’è sempre posto per tutti, soprattutto per chi ha più bisogno. Con semplicità e allegria, hanno dato voce ai valori dell’accoglienza, della solidarietà e della condivisione.

Il musical insegna che nessuno deve essere escluso e che la vera ricchezza nasce dallo stare insieme, dall’aiutarsi reciprocamente e dal credere in un mondo più giusto e fraterno. Un messaggio quanto mai attuale, reso ancora più potente dall’impegno e dalla genuinità degli alunni. Lo spettacolo si è concluso tra emozioni e lunghi applausi, lasciando nel pubblico non solo un sorriso, ma anche una riflessione profonda: nella vita, come a tavola, c’è sempre spazio per un posto in più.