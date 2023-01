Serra, commissariata la Congrega della chiesa dell’Assunta di “Terravecchia”. L’ex priore Raffaele Tassone: “Procedura sbagliata, è carta straccia”

In seguito al commissariamento della Congrega, l’ex Priore dell’Arciconfraternita di Maria Santissima Assunta in cielo di “Terravecchia” ed ex consigliere dell’Unione diocesana di Catanzaro Raffaele Tassone ha voluto dare la sua versione dei fatti per “informare la comunità”. Di seguito, pubblichiamo il contenuto della missiva che ha spedito alla nostra redazione:

“Il 26 dicembre come da tradizione si vota per il rinnovo della cattedra priorale: fatta la votazione nessuno dei nove candidati a Priore ha raggiunto il quorum e quindi viene sciolta la seduta per votazione infruttuosa. Oggi, prima della celebrazione eucaristica, il tesoriere Pupo Vittorio legge una lettera firmata dal padre spirituale dell’Unione diocesana Vincenzo Schiavello e dal presidente Dante Vallelunga, con la quale viene annunciano il commissariamento della Confraternita rimandando a martedì 3 gennaio la comunicazione del nome del commissario. Tutto questo è assurdo in quanto il Regolamento interno e lo Statuto prevedono tre votazioni e poi l’autocandidatura dei confratelli aspiranti a Priore. È assolutamente sbagliato il passo fatto dai firmatari della lettera in quanto l’Unione diocesana può prendere decisioni solo in prima istanza. L’atto deve poi essere vidimato e firmato dal Vescovo: solo così si commissaria una Congrega e non con “carta straccia” pubblicata in chiesa”.