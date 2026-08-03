“Serra Comics & Co.” torna l’8 e il 9 agosto 2026: Serra San Bruno si prepara ad accogliere la III Edizione del Festival della Cultura Pop

L’associazione “Serra Comics” presenta la III Edizione del “Serra Comics & Co.”, in programma l’8 e il 9 agosto 2026 nel centro storico di Serra San Bruno. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno registrato decine di migliaia di presenze complessive, il festival torna con un’edizione ancora più ricca e articolata, confermandosi come uno dei principali appuntamenti dedicati al fumetto, all’illustrazione e alla cultura pop della Calabria.

Per due giornate il centro storico di Serra San Bruno si trasformerà in un grande villaggio della cultura pop, accogliendo appassionati, famiglie e visitatori provenienti da tutta la Calabria e da numerose regioni italiane. A ingresso completamente gratuito, il festival animerà la città dalle ore 10:00 fino alle ore 2:00 di notte in entrambe le giornate, proponendo un ricco calendario di incontri con gli ospiti, spettacoli, mostre, laboratori, attività esperienziali e iniziative diffuse. L’edizione 2026 coinvolgerà oltre 4.500 metri quadrati del centro storico, interessando le cinque piazze principali, l’intero Corso Umberto I, il Giardino Comunale, il suggestivo Anfiteatro e Palazzo Chimirri, trasformando il centro storico in un grande festival diffuso dedicato al fumetto, all’illustrazione e alla cultura pop.

L’edizione 2026 rappresenta un importante passo in avanti per la manifestazione, con oltre 65 stand tra fumettisti, illustratori, artisti, editori, librerie, fumetterie, associazioni e realtà del mondo geek. A completare l’offerta saranno mostre, aree videogames e retrogaming, tornei, area Lego, giochi da tavolo, Escape book, rievocazioni medievali, tiro con l’arco, un’ampia area food ed escursioni naturalistiche alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Parco naturale regionale delle Serre.

Il programma vedrà alternarsi sul palco dell’Anfiteatro: talk, interviste, presentazioni editoriali e spettacoli con alcuni dei protagonisti più interessanti del panorama nazionale del fumetto, dell’illustrazione, del doppiaggio, della divulgazione e della cultura pop.

Tra gli ospiti più attesi figurano Leonardo Graziano, storica voce italiana di Naruto Uzumaki, Sheldon Cooper di The Big Bang Theory e Killua di Hunter × Hunter, e Valeriano Corini, doppiatore di Dustin Henderson nella serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, di Okarun in DanDaDan e di numerosi altri personaggi dell’animazione contemporanea. Entrambi saranno protagonisti di interviste, sessioni di doppiaggio dal vivo, incontri con il pubblico e firmacopie.

Accanto a loro saranno presenti Danilo Lucirino (Spiegabro), creator digitale e fondatore del progetto “Is It Possible?”, punto di riferimento sui social per i contenuti dedicati a tecnologia, intelligenza artificiale e cultura pop, e Lorenzo Gagliardi, ricercatore del Consiglio nazionale delle Ricerche e fondatore del progetto di divulgazione scientifica “Non è la Zebra”, che porterà al festival il talk “La scienza comportamentale di How I Met Your Mother”, un viaggio tra psicologia, bias cognitivi e cultura pop.

Tra gli special guest anche Shorii, content creator apprezzato per i suoi contenuti dedicati ad anime, manga e cultura pop giapponese, che racconterà il festival con il suo stile ironico e coinvolgente e aprirà il concerto di Shizen. Completa il parterre degli ospiti Shizen, artista, cantante e performer tra le protagoniste della scena idol italiana, già ospite di importanti manifestazioni dedicate alla cultura pop come Lucca Comics & Games e Napoli Comicon. Dopo il debutto alla Japan Town di Lucca Comics & Games nel 2023, si è esibita in numerose fiere del fumetto italiane e ha portato la sua musica anche in Giappone. Al Serra Comics & Co. sarà protagonista di un concerto dedicato alle più amate sigle anime e alla musica pop giapponese.

Grande spazio sarà dedicato anche al fumetto e all’illustrazione con la partecipazione di Veronica Guitti, prima donna nella storia della celebre serie Alan Ford a realizzare un albo della storica testata; della mangaka Fabiana Barreca (Martin Mystère; Kendal -Mondadori); degli illustratori Aldo Pipicelli (Deicolmicolmo) e Dario Tavormina (Disney Egmont; Panini, IF Edizioni); oltre alla presenza dell’associazione “Sentieri Tolkieniani”, con la quale nasce un nuovo gemellaggio culturale dedicato alla valorizzazione dell’opera di J.R.R. Tolkien. Insieme all’associazione saranno presenti anche gli studiosi Pierluigi Cuccitto e Antonino Intagliata, protagonisti di un incontro dedicato all’universo della Terra di Mezzo e all’anteprima della serie Gli Anelli del Potere.

Il percorso espositivo del festival sarà arricchito dalla mostra “Visioni della Terra di Mezzo – Tolkien e Il Signore degli Anelli”, dedicata alle opere di Sara Elia, illustratrice italiana specializzata nell’immaginario fantasy tolkieniano. Attraverso una selezione delle sue tavole più rappresentative, la mostra offrirà ai visitatori un viaggio artistico tra i paesaggi, i protagonisti e i simboli della Terra di Mezzo, rendendo omaggio a uno dei più grandi universi della letteratura fantastica.

Il calendario degli eventi comprenderà inoltre il Contest Cosplay, uno degli appuntamenti più attesi del festival, con una giuria composta da cosplayer di rilievo internazionale. Tra i giudici sarà presente anche Novareey, tra le cosplayer italiane più apprezzate del panorama nazionale: nel 2025 ha rappresentato l’Italia al Cosplay World Masters, conquistando il primo posto alla Comicon Challenge Pro. Nel 2026 si è classificata seconda alle selezioni italiane per il Nordic Cosplay Championship e per la Yamato Cup, dopo aver ottenuto il terzo posto al campionato nazionale Cosplay Italian Cup nel 2024. Ha inoltre fatto parte della giuria della gara cosplay del Napoli Comicon 2026. In giuria saranno presenti anche Mary Avril, premiata con il riconoscimento “The Best” al MessinaCon 2014 e al Lamezia Comics nelle edizioni 2016 e 2025, e Bitter Choco, vincitrice della Menzione Speciale per l’Interpretazione al Nuvola Comics 2026.

Il programma sarà completato da presentazioni editoriali, incontri con autori, spettacoli musicali, attività dedicate ai più piccoli e numerose iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il programma sarà completato da presentazioni editoriali, incontri con autori, spettacoli musicali, attività dedicate ai più piccoli e numerose iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il Contest Internazionale di Illustrazione e Fumetto “Mangiatorella e Parco delle Serre”, promosso da Mangiatorella S.p.A. e dal Parco delle Serre in partnership con l’associazione “Serra Comics” e con il festival “Serra Comics & Co”.

Il concorso mette in palio un primo premio di 1.000 euro, dodici weekend per due persone nelle strutture ricettive del territorio destinati agli autori delle opere selezionate per il Calendario 2027, oltre alla pubblicazione dell’opera vincitrice in copertina e delle dodici illustrazioni selezionate all’interno del calendario ufficiale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale del Parco delle Serre attraverso il linguaggio dell’illustrazione e del fumetto.

Domenica 9 agosto si terrà inoltre la presentazione ufficiale del Contest, con gli interventi del dottor Francesco Federico (Mangiatorella S.p.A.) e del commissario del Parco naturale regionale delle Serre, Francesco Costantino, che illustreranno finalità, obiettivi e opportunità dell’iniziativa.

Il festival ospiterà la campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo “Il peso delle parole”, promossa dall’associazione “Arte che Parla”, a testimonianza della volontà di coniugare intrattenimento, cultura e responsabilità sociale.

Organizzato dall’associazione “Serra Comics”, il festival gode del patrocinio del Parco delle Serre e del Comune di Serra San Bruno, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Azaria Tedeschi”, dell’agesci Serra San Bruno e di numerosi partner pubblici e privati. Main sponsor dell’edizione 2026 è Acqua Mangiatorella, affiancata da Farmacia Fabrizio, partner della manifestazione, insieme alle altre realtà che sostengono il festival.

L’appuntamento è quindi per sabato 8 e domenica 9 agosto 2026 nel centro storico di Serra San Bruno, dove fumetto, illustrazione, doppiaggio, cosplay, gaming, divulgazione scientifica, musica, natura e valorizzazione del territorio si incontreranno in un evento capace di unire cultura, intrattenimento e promozione delle Serre Calabresi. Con un programma distribuito nell’arco di due giornate, dalle ore 10:00 alle ore 2:00 di notte, e un’offerta pensata per ogni fascia d’età, il “Serra Comics & Co”. si conferma come uno dei principali festival dedicati alla cultura pop del Mezzogiorno e un’importante occasione di promozione turistica e culturale dell’intero territorio.