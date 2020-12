Serra, “Cinema Drive-In” per superare il Covid e far divertire i più giovani

Iniziativa stile Hollywood per superare gli ostacoli del Covid e consentire un momento di sano svago ai più giovani.

Il Comune di Serra San Bruno, in collaborazione con Radio Serra, ha promosso per la serata del 23 dicembre l’iniziativa “Cinema Drive-in” in piazza Pasquale Tozzo (ex Kursaal) con due proiezioni: alle 17 “Wall-E” e alle 19.30 “Lo Schiaccianoci e i 4 regni”.

L’audio verrà trasmesso tramite frequenza radio dedicata.

Nel rispetto delle normative anti-Covid i componenti presenti in ogni auto dovranno essere dello stesso nucleo familiare o conviventi. Sarà necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale qualora fosse necessario scendere dall’auto.