Serra. Chiusura traffico su viale Certosa e Santa Maria, imprenditori irritati: “Un’altra mazzata che rischia di incidere sul nostro futuro”

Titolari delle strutture ricettive e produttive ubicate a Santa Maria del Bosco a dir poco irritati dopo l’ordinanza del commissario straordinario del Comune di Serra San Bruno, Salvatore Guerra, con la quale sono stati chiusi al traffico pedonale e veicolare viale Certosa e viale Santa Maria del Bosco.



Quando la fine dello stop imposto dall’emergenza Coronavirus sembrava poter restituire una boccata d’ossigeno alle attività presenti nei luoghi santi e nei pressi dei boschi, ecco infatti che arriva un provvedimento di prevenzione che, di fatto, impedisce l’arrivo di visitatori e residenti in una zona che si propone come centro del turismo religioso. È questo il contro-aspetto di un provvedimento che mira a prevenire pericoli, ma che rischia di rivelarsi penalizzante per chi stava tentando di uscire dalla crisi.

Gli imprenditori mostrano delusione, ma sono pronti a sollevare il problema confrontandosi con i commissari che stanno amministrando Serra. Per loro un’altra “mazzata inaspettata con la quale fare i conti e che rischia di incidere sul nostro futuro”.

Va ricordato che il blocco non riguarda residenti e lavoratori delle attività coinvolte.