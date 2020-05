Serra, chiusi al transito veicolare e pedonale viale Certosa e viale Santa Maria del Bosco

“Chiusura al transito veicolare e pedonale del viale Certosa e del viale Santa Maria del Bosco, ad esclusione dei cittadini residenti nella zona, dei dipendenti dell’azienda agricola la Foresta, dei dipendente dell’Arma dei Carabinieri, dei titolari degli esercizi commerciali e dei proprietari di terreni agricoli con stalle allevamenti di animali, per le quali categorie di persone è consentito l’accesso solo nelle giornate nelle quali non risultano condizioni meteorologiche avverse (vento, forte pioggia ecc) e comunque nelle giornate di condizioni meteorologiche avverse come individuate con Bollettino nazionale e/o regionale di Protezione civile”.



È questa la decisione del commissario straordinario del Comune di Serra San Bruno, Salvatore Guerra, per evitare e prevenire potenziali pericoli. Dunque, chiusura del lungo viale alberato che porta dal Calvario a Santa Maria del Bosco fino al superamento delle criticità attraverso interventi di rimozione dei rischi.

Una scelta che considera, non solo la relazione degli esperti che hanno sottolineato che “alcune piante ad alto fusto radicate sul viale Certosa, a causa della vetustà costituiscono pericolo per la privata e pubblica incolumità, ma anche due episodi particolari: il primo risalente al 6 aprile, quando “si è verificata la caduta di un altro albero ad alto fusto che, sebbene non di proprietà del Comune, ha interessato l’area demaniale di solito utilizzata come area pic-nic”; il secondo è del 14 maggio, quando “nel parcheggio adiacente alla strada in località Santa Maria del Bosco, a cagione di forte vento, si è verificata l’ulteriore caduta di un grosso albero di essenza di pioppo”.