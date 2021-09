Serra, Censore conclude la campagna elettorale in piazza Azaria Tedeschi

È tutto pronto per la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre della lista “Oliverio Presidente”. La manifestazione conclusiva avverrà domani, alle 18.30 in piazza Azaria Tedeschi a Serra San Bruno. Interverranno i candidati alla carica di consigliere regionale Giusy Eulalio, Giovanna Giacco e concluderà il capolista Bruno Censore. Tutta la lista “Oliverio Presisdente” è impegnata in una sfida il cui il principale obiettivo è quello di “restituire dignità alla Calabria, troppe volte calpestata dalle scelte politiche dettate dalle logiche romane”. Candidati di competenza ed esperienza sono affiancati da giovani il cui fine è quello di “dimostrare il grande valore della nostra terra, contribuendo tutti insieme a restituire ai calabresi il proprio futuro”.