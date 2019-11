Serra, c’è allerta rossa: disposta la chiusura delle scuole per martedì e mercoledì

I possibili rischi per l’incolumità delle persone derivanti dalla intense piogge che sono previste per i prossimi giorni hanno spinto il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per le giornate di martedì e mercoledì.

Il messaggio di allertamento di tipo “rosso” prevede infatti scenari di rischio “per precipitazioni diffuse e persistenti, a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e per venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca fortino tempesta”.