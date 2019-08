Serra. Caso scuola di Terravecchia, Tassone annuncia la soluzione: “Le lezioni saranno solo di mattina”

Il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, rende noto che è stata individuata una soluzione per evitare le lezioni pomeridiane degli alunni del plesso scolastico “Azaria Tedeschi”, che sarà sottoposto a lavori per la sistemazione e messa in sicurezza.

“Gli alunni – spiega Tassone – saranno ripartiti fra il plesso ‘Nazzareno Carchidi’ ed il plesso ‘Ignazio Larussa’. In tal modo, tutti i discenti frequenteranno la scuola solo nelle ore mattutine. Ho sottoposto questa opzione al vaglio del dirigente scolastico Giovanni Valenzisi che ha provveduto a verificare, con esito positivo, la fattibilità. Nei prossimi giorni, insieme al dirigente, incontreremo i genitori per illustrare nel dettaglio le modalità esecutive di questa soluzione pensata per limitare i disagi dei bambini e delle famiglie. Il nostro lavoro – conclude – va infatti nella direzione di offrire servizi sicuri e sempre migliori ai nostri ragazzi, i cui interessi vanno messi al primo posto”.