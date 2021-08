Serra, cambiano gli orari dell’Ufficio Anagrafe: prevista l’apertura pomeridiana di mercoledì

“Sono cambiati gli orari dell’apertura al pubblico dell’Ufficio Anagrafe: la nuova organizzazione prevede, infatti, l’accessibilità da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12,30, mentre il mercoledì ci sarà anche l’apertura pomeridiana dalle 15.30 alle 17.00 (misura adottata per venire incontro alle esigenze di tutti e migliorare il servizio al pubblico)”. Lo comunica il sindaco Alfredo Barillari, che precisa che “è inoltre prevista la reperibilità, per i casi di straordinaria necessità, per i giorni festivi, il sabato e la domenica. L’Ufficio Anagrafe rimane a disposizione per andare incontro alle esigenze dei cittadini e per eventuali chiarimenti aggiuntivi”.