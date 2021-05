Serra, cambiano gli orari della Ztl

Il sindaco Alfredo Barillari è intervenuto con un’ordinanza per modificare l’orario della Zona a traffico limitato su corso Umberto I nel tratto che va dall’incrocio con via Matteotti e l’incrocio con via Asilo infantile. Rilevato che l’incremento della circolazione veicolare “crea pericoli per i pedoni che nelle ore serali e nelle giornate festive affollano il centro storico”, oltre ad “arrecare danni al patrimonio storico e pregiudizio per la fruibilità turistica”, l’atto del primo cittadino stabilisce che fino al 30 giugno la restrizione alla circolazione dei veicoli concerne la fascia oraria compresa fra le 18.30 e le 23 per i giorni feriali e la fascia oraria che va dalle 11 alle 13 e dalle 18.30 alle 23 per i giorni festivi.

L’ordinanza specifica che “nella Ztl è consentito il solo transito agli aventi diritto ed ai soli veicoli autorizzati” e che “è vietata la sosta per tutti i veicoli” su questa parte di corso Umberto I e sulle piazze monsignor Barillari e Azaria Tedeschi.