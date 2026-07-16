Serra. “Calvario Summer Games 2026”: un successo che guarda al futuro

Si è conclusa con uno straordinario successo l’edizione 2026 del “Calvario Summer Games”, un evento che ha trasformato lo sport in una vera occasione di aggregazione, divertimento e condivisione per tutta la comunità. L’intera manifestazione, organizzata dall’A.S.D. MFS Sport Management, ha confermato ancora una volta come l’associazione rappresenti un autentico punto di riferimento per il territorio, grazie all’impegno, alla passione e alla visione dei tre imprenditori che la guidano: Michele Zaffino, Fernando Staltari e Salvatore Zaffino.

Con dedizione e spirito di iniziativa, hanno dato vita a un torneo capace di coinvolgere atleti di ogni età, famiglie e appassionati, offrendo giorni di grande sport e spettacolo. Partita dopo partita, il pubblico ha assistito a sfide emozionanti, finali combattute e” momenti di vera condivisione, in un’atmosfera che ha reso il “Calvario Summer Games uno degli appuntamenti sportivi più coinvolgenti dell’estate. (prosegue dopo l’immagine)

L’organizzazione puntuale, la partecipazione delle squadre e l’entusiasmo dei presenti hanno contribuito a creare uno spettacolo mozzafiato, dimostrando come, attraverso il lavoro di squadra e la passione, sia possibile valorizzare il territorio e promuovere i valori più autentici dello sport: rispetto, amicizia, inclusione e fair play.

I promotori hanno espresso un ringraziamento è nei confronti del Comune di Serra San Bruno, che “ha sostenuto e accompagnato la manifestazione, dimostrando ancora una volta vicinanza al mondo dello sport e ai giovani”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Assunta Spatola e Fabio Valente per “la loro presenza e il loro sostegno durante l’evento”.

Il “Calvario Summer Games 2026” si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo, lasciando ricordi indelebili, nuove amicizie e la voglia di ripartire con ancora maggiore entusiasmo.

L’A.S.D. MFS Sport Management rinnova il proprio impegno a promuovere iniziative sportive di qualità, continuando a investire nei giovani e nel territorio, con l’obiettivo di rendere Serra San Bruno sempre più protagonista attraverso lo sport.

L’appuntamento è già fissato per le prossime edizioni, con la certezza che “il meglio deve ancora venire”.