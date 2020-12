Serra. Buoni spesa, approvato dalla Giunta l’atto d’indirizzo per l’avviso pubblico: “Adottiamo criteri di equità e giustizia sociale”

La Giunta comunale di Serra San Bruno ha approvato l’atto d’indirizzo affinché l’Ufficio Servizi sociali predisponga l’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà determinate dall’emergenza Covid e in stato di bisogno.



Il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, ha assegnato infatti al Comune di Serra San Bruno la cifra di 64.150,88 euro, sulla base dei criteri di riparto stabiliti con l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, per l’adozione di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Tale importo sarà utilizzato per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili dai beneficiari per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti.

“Abbiamo voluto – sostengono i componenti dell’Amministrazione comunale – formulare delle linee guida in modo che sia elaborato un avviso pubblico basato sul criterio della giustizia sociale, che consenta di dare una boccata d’ossigeno a chi si trova a dover fronteggiare gli effetti della crisi economica vivendo maggiori disagi. Abbiamo scelto di dare priorità a chi non può contare su nessun tipo di sostegno, perché riteniamo che si debba partire dagli ultimi, da chi non ha nessun appoggio, da chi soffre maggiormente. Abbiamo individuato dei criteri cercando di essere equi e solidali. Rispetto ai buoni spesa regionali, ci sono maggiori risorse a disposizione (quasi il doppio) e questo, unitamente ad un’assegnazione di buoni di un importo ben proporzionato rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare, consentirà di soddisfare un numero rilevante di richieste. Provvederemo – concludono gli amministratori – a pubblicizzare l’avviso perché è giusto che tutti conoscano le opportunità esistenti e assegneremo un congruo termine per la presentazione delle domande in maniera tale che gli Uffici possano valutare le richieste in tempi relativamente celeri. Non serve, pertanto, la corsa allo Sportello per protocollare la domanda nei primissimi giorni; serve invece consegnare la domanda debitamente compilata e firmata, con la documentazione richiesta, entro la data di scadenza”.