Serra, bufera su un post del consigliere Regio. Maggioranza e “Liberamente”: “Anche la minoranza prenda posizione su questo atteggiamento lesivo”

La maggioranza comunale e l’intero movimento civico “Liberamente” condannano la condotta del consigliere comunale Vito Michele Regio. “Riteniamo oltraggioso verso le istituzioni – spiegano amministratori e rappresentanti del gruppo – un post condiviso a mezzo Facebook dallo stesso consigliere, in cui si utilizzano emoticon al posto del viso per ridicolizzare un’immagine ritraente il sindaco insieme a due carabinieri in alta uniforme. Lo stesso consigliere ha associato alla foto scattata sul corso di Serra un’immagine che si riferisce alla restrizione di libertà e all’arresto”. La contrarietà viene rimarcata nei passaggi successivi: “non si riesce a cogliere alcuna traccia di satira in quanto ci sfugge l’intento critico nelle rappresentazioni delle istituzioni proposte da Regio, altrettanto grave è lo svilimento della funzione di Regio attribuitagli dalla comunità, quella di consigliere comunale e quindi di pubblico ufficiale che rappresenta la cittadinanza”. Infine viene chiesta “una presa di posizione da parte del resto della minoranza su questo atteggiamento lesivo verso Serra, il Consiglio comunale e l’Arma dei Carabinieri che quotidianamente opera sul nostro territorio con impegno e dedizione”.