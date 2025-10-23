Serra, Biagio Figliucci aderisce all’Udc

Prosegue il lavoro di organizzazione dell’Udc nel territorio vibonese, soprattutto nelle aree interne delle Serre, anche dopo la conclusione delle recenti elezioni regionali, nelle quali, pur non avendo raggiunto il quorum previsto, il partito ha ricevuto circa diecimila consensi nell’intera regione che hanno contribuito alla vittoria del presidente Roberto Occhiuto.

A Serra San Bruno, dopo l’adesione nei mesi scorsi dell’ex sindaco Bruno Rosi, già nominato commissario cittadino dell’Udc col compito di riorganizzare il partito in uno dei principali centri della provincia, è arrivata nei giorni scorsi l’adesione al partito anche del consigliere comunale Biagio Figliucci, candidato a sindaco nella scorsa tornata elettorale con la lista “Per Serra insieme”.

“Con Bruno Rosi e Biagio Figliucci – spiegano il segretario e il presidente provinciale Stefano Luciano e Romano Loielo – si è avviata una importante azione di rafforzamento del partito nell’area delle Serre vibonesi, dove l’Udc punta ad assumere un ruolo politico di primissimo piano portando avanti una politica basata sulle reali esigenze dei cittadini, affrontando quotidianamente e con impegno, tra le altre, quelle fondamentali tematiche riguardanti gli aspetti sociali e sanitari che sembrano oramai, invece, da tutti dimenticate”.

L’Udc lavorerà anche nella città della Certosa, secondo quanto affermano Luciano, Loielo e Rosi, “sia per formare una lista forte e competente, condividendo le scelte con tutti gli amici che hanno sostenuto e riterranno di sostenere ancora il partito, in vista dell’importantissimo appuntamento elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale della prossima primavera, che per individuare i candidati migliori e più rappresentativi dell’intero territorio vibonese per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia il cui appuntamento elettorale è già stato fissato per il 12 dicembre prossimo”.