Serra, Barillari smentisce la minoranza: “I servizi dell’Ufficio Postale aumenteranno”

I servizi resi da Poste Italiane a Serra San Bruno saranno incrementati per meglio rispondere alle esigenze degli utenti. Si può riassumere così quanto illustrato dal sindaco Alfredo Barillari che risponde alle affermazioni dei consiglieri di minoranza Biagio Figliucci e Vito Regio e chiarisce i passi compiuti.

“L’Ufficio postale di Serra – precisa il primo cittadino – sarà a breve ristrutturato ed entrerà nel progetto nazionale Polis, lanciato nel gennaio 2023 a Roma (al quale ha partecipato come delegato Carmine Franzè).

Nella nuova Posta, che sarà il fulcro dell’intero territorio, oltre ai certificati previdenziali e ai certificati giudiziari, sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione”.

In riferimento alle indispensabili operazioni di adeguamento della struttura, Barillari sostiene che “nel giugno scorso abbiamo accolto i referenti dell’ufficio immobiliare di Poste Italiane per la Macro area Sud, provenienti da Napoli e ai quali abbiamo prospettato tutte le soluzioni possibili per sviluppare il progetto Polis. Alla fine la scelta di Poste Italiane è ricaduta su ristrutturare gli spazi esistenti (durante i lavori il servizio sarà garantito su postazione mobile, modi e tempi saranno comunicati a breve).

Dalle informazioni in nostro possesso – aggiunge – il centro di smistamento attualmente operativo ad Acquaro, sarà accorpato all’ufficio di Serra; si tratta comunque di una questione logistica del tutto interna

a Poste Italiane che non ha nulla a che vedere con i servizi diretti per l’utenza e nella quale ci sono trattative private che non competono all’Amministrazione”. La collaborazione, secondo quanto spiega Barillari, è stata completa poiché “negli ultimi mesi, abbiamo messo a disposizione del management di Poste Italiane tutti gli spazi possibili all’interno del nostro comune per facilitare il lavoro dei loro uffici durante il periodo dei lavori di ristrutturazione”.

Dopo aver fatto il punto della situazione, Barillari non rinuncia a punzecchiare gli esponenti della minoranza che avevano espresso critiche: “i servizi aumenteranno a differenza di quanto detto da qualche consigliere di opposizione che, forse troppo impegnato a scattare selfie a Bruxelles, avrebbe potuto chiedere informazioni anziché provocare allarmismo con la solita superficialità del suo agire politico.

Come sempre – conclude – risponderemo con i fatti alle tante parole che lasciano il tempo che trovano, sicuri che il nostro impegno è ogni giorno sempre più apprezzato da tutta la comunità serrese”.