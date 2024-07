Serra, Barillari sbotta: “L’opposizione è la più scarsa di sempre, finalmente con noi c’è programmazione”

Non è disposto più a subire accuse e ad accettare ulteriori critiche che non ritiene giustificate. Il sindaco Alfredo Barillari sbotta contro l’opposizione e si toglie i tanti, troppi sassolini accumulati nella scarpa. “L’ignoranza delle norme che regolano l’attività delle Pubbliche Amministrazioni – premette il primo cittadino – insieme alla faziosità e la mancanza della benché minima informazione sulle attività amministrative portano continuamente il consigliere Regio ed il suo candidato a sindaco a fare delle pessima uscite.

Cosa che non siamo più disposti a tollerare allorché l’opposizione politica finisce per mettere in dubbio l’onestà e la credibilità personale e professionale di persone che stanno dando l’anima per risollevare le sorti di un paese lasciato allo sfacelo”.

Barillari ricorda ai due consiglieri di minoranza, “prima di sparare a zero anche e soprattutto, sull’operato degli uffici”, di “passare qualche volta in Comune a farsi spiegare atti e attività”.

In tal modo, a suo avviso, “capirebbero che le Amministrazioni pubbliche non acquistano i mezzi cercando su google; che, in determinati periodi il ritmo di crescita delle erbacce non può essere gestito dai soli nostri instancabili operai del verde e che, come ogni anno, è stata attivata apposita convenzione; che i progetti approvati per mettere in sicurezza gran parte dei corsi fluviali, non modificano destinazioni di aree, né tantomeno strumenti urbanistici (per quello deve intervenire l’Autorità di Bacino); che se i pagamenti dei dipendenti subiscono (con noi ‘solo’ occasionalmente) qualche ritardo non è certo perché si è acquistato il porter (ogni spesa ha il suo capitolo di bilancio), ma perché le casse comunali sono in sofferenza grazie ai ‘mutui’ che abbiamo ereditato insieme ai milioni di euro di disavanzo che hanno reso il dissesto l’unica soluzione percorribile per uscire dal pantano in cui abbiamo trovato l’Ente”.

Pertanto, il sindaco rassicura la controparte che “il taglio dell’erba è stato, come nostro solito, programmato e avviato; gran parte delle buche a giorni sarà riparata grazie alle diverse decine di migliaia di euro che abbiamo destinato alle strade; i fiumi verranno messi in sicurezza, tanti cantieri sono partiti e tanti altri stanno per partire grazie ai tanti finanziamenti intercettati e senza oneri per il bilancio comunale”. Dopo questo riepilogo, Barillari passa alla controffensiva: “quel che è certo è che un’opposizione così scarsa di contenuti e così priva di senso civico e delle istituzioni non si era mai vista. Che lascino dunque da parte il becero populismo e se pensano che ci siano irregolarità nel conferimento di incarichi o altro si rivolgano alle autorità competenti.

Se poi – conclude con amarezza – hanno qualcosa di ‘serio’ da dire che aprano bocca in Consiglio comunale dove finora, in quelle pochissime occasioni in cui l’hanno fatto, è stato solo per essere puntualmente smentiti anche dai responsabili presenti e per fare pessime figure. Non continuino però per la loro visibilità a ledere l’immagine di persone per bene e, soprattutto, della nostra cittadina”.