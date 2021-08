Serra, Barillari saluta il Capitano Di Caprio: “È stato un punto di riferimento”

“A nome di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale, porgo un sentito ringraziamento al Capitano Marco Di Caprio per l’impegno profuso in questi anni di servizio svolti a Serra San Bruno”.

Lo afferma il primo cittadino Alfredo Barillari, che rimarca l’importante ruolo svolto per 4 anni dalla guida locale dell’Arma dei Carabinieri.

“In questo primo anno di mandato da Sindaco – sostiene – il Capitano ha rappresentato per me un saldo punto di riferimento nell’affrontare le problematiche del territorio.

Così come lo è stato per tutto il circondario, in questi anni in cui ha ribadito il valore della legalità come strumento di progresso e civismo per tutta la cittadinanza.

Al prestigioso incarico che lo vedrà al comando della Compagnia dei Carabinieri di Parma – conclude – si aggiungano i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.