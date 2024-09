Serra, Barillari saluta il capitano dei Carabinieri Conigliaro: “È stato un punto di riferimento”

“A nome di tutta la comunità e dell’Amministrazione comunale, porgo un sentito ringraziamento al capitano Francesco Conigliaro per l’impegno profuso in questi anni di servizio svolti a Serra San Bruno”. Lo afferma il primo cittadino Alfredo Barillari, che rimarca l’importante ruolo svolto in questi anni alla guida locale dell’Arma dei Carabinieri.

“In questi anni di mandato da sindaco – sostiene – il capitano ha rappresentato per me un saldo punto di riferimento nell’affrontare le problematiche del territorio.

Così come lo è stato per tutto il circondario, per tutto il tempo in cui ha ribadito il valore della legalità come strumento di progresso e civismo per tutta la cittadinanza.

All’incarico che lo vedrà in servizio presso Villa San Giovanni – conclude – si aggiungano i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Sono certo che il capitano porterà nel cuore la nostra cittadina sentendosi legato alla nostra Serra”.

Nel salutare il capitano Conigliaro, Barillari ha regalato il medaglione celebrativo dedicato a San Bruno, creato in occasione dell’anno di preghiera di preparazione al Giubileo, porgendo il benvenuto e l’impegno di massima collaborazione al nuovo Capitano Pierantonio Tarantino, già in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.