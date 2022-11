Serra, Barillari rivendica i “risultati raggiunti” e attacca: “Opposizione in ordine sparso e scarso”

Rivendicare i risultati raggiuntivin due anni di amministrazione, di cui “uno trascorso in piena emergenza Covid”, mettendo in evidenza il percorso del movimento di appartenenza e le diversità con gli avversari. La conferenza stampa indetta dall’Amministrazione comunale è servita per ribadire concetti e posizioni, partendo dai programmi e dai valori di base del gruppo di maggioranza.

Preliminarmente il sindaco Alfredo Barillari ha riepilogato “le fasi del cammino avviato nel 2016 e improntato su civismo” riscontrando che “il movimento è cresciuto” e “Liberamente è l’unica forza politica da anni sul territorio” ed è “una forza aggregativa che non vuole costruire carriere politiche a tavolino che poi vengono smantellate”, che si trova di fronte “un’opposizione in ordine sparso e scarso”. Il primo cittadino ha sostenuto di “aver trovato maceerie ovunque” e di aver dovuto “adottare una scelta responsabile in termini di risanamento delle casse dell’Ente, rimandata per tanti anni”.

Nei dettagli di questo aspetto è entrato il vicesindaco Rosanna Federico che ha indicato le cifre che hanno portato al dissesto finanziario: “domande di ammissione al passivo allo stato quantificate in 14 milioni di euro tra creditori del Comune e prestiti precedentemente assunti (tra cui Fal per 5,6 milioni di euro e interessi passivi determinati dai Boc per 3 milioni di euro)”, “7,2 milioni di euro di residui attivi”. Federico ha rimarcato che la riscossione è passata “dal 35% al 51% per la Tari” e “dal 38% al 47% per il servizio idrico”, che “non ci sono crediti cancellati dal Comune o svaniti nel nulla”, che “non c’è stato nessun aumento di aliquote” anche se “le bollette sono lievitate perché le tariffe per conferimenti sono più che raddoppiate”. Inoltre, dopo aver precisato che i rifiuti sono un servizio a copertura integrale, ha affermato che seguendo il progetto ereditato dalla precedente Amministrazione ci sarebbero stati “costi per 700mila eruo” a fronte dei “500mila euro del nuovo progetto” che è stato più efficiente visto che “nel 2019 la differenziata era al 30% contro l’attuale 56%”. Altri passaggi sono stati dedicati agli ex Lsu/Lpu, che sono stati “stabilizzati e che hanno avuto un aumento orario”, e alle spese elettriche per far fronte alle quali è stata deliberata la riduzione dell’illuminazione. Dopo aver confermato la compattezza dell’Amministrazione che “è sana, viva e vivace” contrariamente ad “altri che devono stare attenti alla propria formazione politica”, Federico ha puntualizzato di aver percepito come vicesindaco “400 euro mensili in quanto dipendente di altra Amministrazione pubblica” diventati “800 nel momento della messa in aspettativa, con la quale ho rinunciato al mio stipendio”. Questo tema è stato ripreso da Barillari che ha sottolineato che “per via di una norma elaborata da Draghi avremmo potuto aumentare le indennità sin da gennaio” e, invece, “per diversi mesi le indennità sono state sospese in segno di solidarietà con gli ex Lsu/Lpu”. Poi il sindaco è passato ad analizzare quanto fatto finora, affrontato i singoli argomenti.

RIFIUTI “Quando ci siamo insediati – ha asserito – questo paese era una pattumiera, noi abbiamo sviluppato un vero progetto di raccolta porta a porta”.

ACQUA “Dopo anni in cui alcuni quartieri, specie a Spinetto, ne soffrivano la mancanza, adesso c’è l’acqua. Abbiamo ripristinato una sorgiva in località Lu bellu e sono allo studio pozzi nelle località Castagnari, Scorciatina e Ninfo. Visti i recenti cambiamenti in capo idrico – ha specificato Barillari con riferimento al distacco da Sorical – bisogna capire l’assetto futuro prima di fare dei lavori”.

AMBIENTE “Serra – ha detto – è tra i 35 Comuni a livello nazionale ad essere rientrata nei finanziamenti per la Green Community. A dicembre torneranno i ricercatori dell’Università di Firenze che, insieme a noi, stanno portando avanti il progetto per la creazione di un marchio territoriale”.

VIABILITA’ “Abbiamo bitumato diverse strade – ha evidenziato – ed apposto la segnaletica luminosa e orizzontale nel rettilineo verso Mongiana (incrocio con via Sant’Ugo di Lincoln), ponendo fine ad una questione che è stata il cavallo di battaglia di un gruppo politico. Abbiamo riqualificato l’anfiteatro di piazza Guido, via Veneto e l’area pic-nic di Santa Maria del Bosco, e mandato a bando di gara ‘L’Oasi felice’ di via San Brunone di Colonia”.

DIGITALIZZAZIONE “Finalmente è stato creato un profilo ufficiale Facebook del Comune ed è stato aggiornato e reso maggiormente fruibile il sito istituzionale”.

TURISMO E SPORT “Ha avuto luogo la seconda edizione di ‘Condivivi’ ed è stata avviata la collaborazione con ‘Armonie d’arte Festival’. Hanno avuto un grande successo la Festa del fungo ed il convegno sulla biodiversità con Università di tutta Europa. Ha visto la luce la sinergia con il Parco delle Serre. Sono stati ospitati gli eventi ‘Run for hope’ e ‘Trail della Certosa’, è stato riaperto il campetto di via Matteotti ed efficientata la piscina”.

CULTURA E SOCIALE “Sono stati attivati i Progetti utili alla collettività con l’impiego di percettori di reddito di cittadinanza che hanno visto crescere il loro coinvolgimento sociale. Sono stati intercettati nuovi finanziamenti (PaIs e Prins) e riattivata l’assistenza domiciliare. È stato recuperato il prezioso archivio comunale ed è stata attivata la biblioteca che sarà specializzata sul Meridione”.

SANITA’ “Siamo aperti al confronto con i comitati, purchè siano civici per evitare strumentalizzazioni. Non esiste un documento che parla di chiusura dell’ospedale, altrimenti sarei arrivato ad incatenarmi con gli altri sindaci”.

Toccati anche i temi dell’Agenzia delle Entrate (“sportello chiuso da tre anni”), della ZTL (“un successo”) e del ritorno con la Provincia di Catanzaro (“nessuna metta il cappello, l’iniziativa era stata promossa da me e dall’indimenticato Cosmo Tassone, ma occorre tenere presente la continuità territoriale”).

La conclusione si è tradotta in un commento politico: “con l’arrivo di Liberamente nel Comune è finita la politica degli annunci. Abbiamo visto un ex vicesindaco di nuovo accanto all’ex sindaco che stava sfiduciando. Loro hanno prodotto il nulla cosmico. E poi c’è chi si ostina a scopiazzare il nostro modo di fare opposizione, ma non ha credibilità. In passato abbiamo vissuto periodi in cui si voleva creare ostilità, non si deve tornare a quello e bisogna capire che gettare fango sulle persone non paga”.