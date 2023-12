Serra, Barillari rimodula la Giunta: dentro Giuseppe Zaffino e Sabina Maiolo

Secondo “tagliando” per l’Amministrazione comunale. Sul finire dell’anno, il sindaco Alfredo Barillari ha infatti provveduto a rimodulare la Giunta per rinfrescare le energie e proseguire nella realizzazione del programma amministrativo. Giuseppe Zaffino va a sostituire Daniele Galeano (assessore dal 17 ottobre 2022) ed assume le responsabilità in materia di raccolta differenziata e rete idrica, mentre Sabina Maiolo entra nell’Esecutivo al posto di Raffaela Ariganello (in carica dal 2 ottobre 2020) ottenendo le deleghe in riferimento ai settori della comunicazione con il cittadino, politiche giovanili e sostenibilità.

Dai decreti di nomina emerge che l’operazione – che conferma il principio della pari opportunità tra uomini e donne – è stata compiuta “nel pieno rispetto degli accordi presi in seno al gruppo di maggioranza” ed è tesa a “garantire il completo coinvolgimento dei componenti all’interno della Giunta comunale nel proseguimento dell’azione politico-amministrativa intrapresa per un efficace lavoro di squadra”.

La Giunta, guidata dal primo cittadino Alfredo Barillari, risulta ora composta dal vicesindaco Rosanna Federico, dall’assessore Salvatore Zaffino e dai neonominati Giuseppe Zaffino e Sabina Maiolo. Possibile che da qui alla fine del mandato (le elezioni comunali dovrebbero svolgersi nella primavera 2026) ci siano ulteriori modifiche nell’Esecutivo.