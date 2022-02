Serra, Barillari replica alle opposizioni: “Da loro scena muta e zero risultati, con noi c’è la difesa dei diritti di tutti”

Il sindaco Alfredo Barillari rispedisce al mittente le accuse piovutegli addosso dalle due opposizioni e capovolge il termini del dibattito chiamando alle proprie responsabilità gli amministratori del passato. Dopo aver rilevato che “l’Agenzia delle entrate non riceve più al pubblico da due anni, mentre il nostro ospedale ha visto un lento declino nonostante la presenza nelle istituzioni di vari onorevoli e un sindaco, colui che mi ha preceduto, addirittura eletto come presidente della Conferenza dei sindaci (organo che si occupa di sanità territoriale e che, forse, avrà convocato un paio di volte se gli è stato permesso di farlo)”, il primo cittadino sostiene che i consiglieri di minoranza hanno “la memoria corta” e “si limitano, da una parte, a mettere la foto sul giornale per note stampa scritte dalle retrovie, dall’altra, ad avventurarsi in disquisizioni politiche che, alla luce delle ‘strategie’ adottate nel proprio partito di recente, contano poco o nulla”.

“Nessuno, però – aggiunge – in questi primi 16 mesi di amministrazione, ha mai varcato la soglia della casa comunale per fare proposte, dare una mano per la onnipresente pandemia, provare a chiedere quali azioni si potessero mettere in atto per la difesa dei servizi del territorio”.

La semplice presenza in Consiglio comunale, secondo Barillari, è dunque insufficiente rispetto al ruolo assegnato dagli elettori.

“Chi è stato eletto provando a imitare Liberamente – sostiene riferendosi agli esponenti di ‘Per Serra insieme’ – si è presentato all’importante Consiglio comunale sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato facendo scena muta e votando in modo diverso dal consigliere dello stesso gruppo politico; per non parlare dell’altrettanto importante Consiglio comunale sul dissesto, durante il quale entrava e usciva dall’aula riportando numeri suggeriti da chi confeziona le note stampa (peccato che poi, quando si tratta di dibattere, si ritorni a fare scena muta)”.

L’attacco di sposta poi sul gruppo di “Uniti per Serra”: “chi invece si fregiava del titolo di onorevole, dovrebbe dire cosa ha portato alla comunità, negli anni in cui era sindaco e aveva dalla sua parte un onorevole della Repubblica al governo, un presidente di Regione compagno di partito e un consigliere regionale Presidente della commissione sanità al quale faceva da portaborse”. La risposta è laconica: “Nulla”.

Barillari rimarca, riferendosi all’operato della propria squadra, che “i risultati già si vedono e altri ancora ne arriveranno”.

“Di certo – conclude – continueremo ad alzarci al mattino per servire i serresi, provando a mettere ordine fra tutte le macerie lasciate negli anni e, cosa ancora più importante, restando autentici. Così come continueremo a batterci per difendere il territorio, coltivando sani rapporti politici in tutte le sedi istituzionali e conducendo le giuste battaglie: con fermezza, per tutelare i diritti di tutti”.