Serra, Barillari: “Ottenuti 300mila euro per la riqualificazione dell’area di Santa Maria”

“La riqualificazione dell’area di Santa Maria è un obiettivo che ci siamo posti come Amministrazione comunale e che già nel corso di questi mesi ha visto interventi (a costo zero) che hanno riqualificato l’area rendendola più funzionale e attrattiva”.

Con questa premessa, il sindaco Alfredo Barillari introduce il finanziamento che consentirà interventi migliorativi nei luoghi scelti da San Bruno per la contemplazione è ancora oggi carichi di spiritualità.

“Non abbiamo perso occasione – sostiene il primo cittadino – nel ribadire questo nostro intento a tutti i rappresentanti istituzionali che hanno visitato il santuario, i quali sono rimasti rapiti dalla bellezza del luogo e al tempo stesso hanno compreso la necessità di rigenerare l’area del Santuario.

Più volte – aggiunge – ho avuto modo di dialogare di tutto ciò con il presidente Nino Spirlì, particolarmente legato al patrimonio bruniano, e al quale ho ribadito le aspettative della nostra comunità su questo luogo intriso di storia e spiritualità”.

Barillari scende nei particolari dell’operazione e spiega che “la riprogrammazione fatta dalla Regione delle risorse per le annualità 2021-2023, inerenti anche ad interventi di rigenerazione urbana, ha tenuto conto del nostro impegno nei confronti di Serra destinando al nostro Comune la somma di 300.000 euro per l’annualità 2023”. Ringrazia pertanto i vertici regionali per “l’attenzione dimostrata” e garantisce che “continueremo a lavorare per Serra, sicuri che lo sforzo politico di tutti noi porterà i risultati che la comunità si aspetta”.