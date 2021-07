Serra, Barillari e Federico replicano all’opposizione: “Memoria corta, noi siamo tra la gente sempre e lavoriamo a testa bassa”

“Qualcuno che finora è rimasto muto e annichilito di fronte alle decine di cose fatte in pochi mesi da questa Amministrazione, invece di spiegare il perché tante di queste cose erano al palo, pensa di aver trovato argomenti per tirare fuori la voce. Ma lo fa, dimenticando insieme a qualunque forma di onestà intellettuale, che i procedimenti di cui pensa di poter parlare si sono svolti e incancreniti proprio sotto la sua amministrazione”.

Il vicesindaco Rosanna Federico non ci sta ad incassare gli affondi della minoranza e ribalta i termini della questione. In particolare, la replica è rivolta all’ex sindaco Luigi Tassone che ha “dimenticato che i rifiuti per strada, in qualche caso addirittura incendiati, li abbiamo visti anche in vigenza di quel progetto innovativo introdotto, guarda caso, solo a fine mandato” e che “fa finta di non conoscere le problematiche connesse al blocco dei conferimenti (o se effettivamente non le conosce, ci sarebbe da vergognarsi, visto il ruolo) e pensa anche di poter dare lezioni di gestione in materia di rifiuti nonostante le centinaia di migliaia di euro di debiti lasciati con la Regione (e per ora ci limitiamo a quelli)”.

Per Federico, “la nostra luna di miele con i serresi, come si può vedere dalla grande collaborazione e supporto che stiamo ricevendo, va a gonfie vele”.

Di “memoria corta”, riferendosi anche alle problematiche vissute nell’estate scorsa, parla anche il sindaco Alfredo Barillari che rileva come “qualcuno, visto l’impegno dimostrato da questa amministrazione durante la pandemia, il successo politico della Snai, l’intuizione di pedonalizzare aree superbe di Serra per più ore (il corso è pieno anche a metà settimana di luglio), i primi lavori pubblici portati a termine, cerca di ritagliarsi uno spazio per farsi finalmente vedere dai cittadini”.

“Ebbene – sottolinea il primo cittadino – noi siamo tra la gente sempre, dalla mattina alla sera, e proviamo a dare risposte spiegando disagi e problematiche. E se non riusciamo a risolvere subito i problemi o ci sono disagi, ce ne scusiamo continuando a lavorare a testa bassa per risolverli. Di certo – conclude – il mattino dopo ci risvegliamo con maggiore entusiasmo per dare il meglio per Serra”.