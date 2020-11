Serra, Barillari dispone la chiusura delle scuole fino al 3 dicembre

“In seguito alla comunicazione pervenuta dall’Asp in cui si informano i sindaci del notevole ritardo della lavorazione dei tamponi e si evince una chiara preoccupazione sull’andamento dell’epidemia, provvederò ad emanare un’ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza fino al 3 dicembre così come suggerito dai vertici sanitari provinciali in materia di prevenzione, igiene, epidemiologia e sanità pubblica”.



Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, comunica di aver preso “una decisione sofferta, dettata soprattutto dal fatto che noi sindaci non possiamo, al momento, avere i risultati dei tamponi in tempi brevi ed essere consci della situazione provinciale”.

“Anche se riteniamo importante garantire la presenza degli alunni a scuola – aggiunge il primo cittadino – non possiamo ignorare quanto suggerito dagli organi competenti in materia di salute pubblica.

Nel frattempo, come Amministrazione comunale, abbiamo attivato un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci e prescrizioni mediche: l’Ente garantirà l’attività di assistenza alle persone disabili, anziane, in quarantena e impossibilitate a spostarsi dal proprio domicilio”.

Per Barillari “il periodo è complesso, bisogna stare in ‘allerta’ e non in ‘allarme’. Di certo, se da una parte come Amministrazione si possono attivare iniziative di sensibilizzazione e aiuto alla cittadinanza, dall’altro le carenze relative ai tracciamenti dei casi e all’azione di prevenzione non possono essere più ignorate e necessitano di una soluzione improcrastinabile.

Collaboriamo – conclude – e siamo solidali, rispettiamo le regole, solo così potremo affrontare e vincere questa battaglia”.