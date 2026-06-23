Serra, Barillari assegna le deleghe: i compiti di ogni componenti della maggioranza

Il sindaco Alfredo Barillari ha provveduto ad assegnare le deleghe a tutti i componenti della maggioranza ripartendo le funzioni secondo criteri che consentiranno di “affrontare con efficienza, competenza e vicinanza le sfide presenti e future della nostra comunità”.

Nello specifico, il primo cittadino ha mantenuto le deleghe ai Lavori pubblici, alla Tutela degli animali e alla Raccolta differenziata, mentre al vicesindaco Rosanna Federico sono andate quelle relative al Bilancio, al Personale, all’Ambito territoriale sociale e ai Diritti dell’Infanzia. Diversi i compiti per gli assessori Giuseppe Zaffino (Verde urbano e Protezione Civile comunale), Raffaela Ariganello (Politiche sociali e della famiglia), Valerio Lagrotteria (Urbanistica, Pianificazione bandi comunitari, nazionali e regionali, Turismo e Attività produttive). Coinvolti anche i consiglieri al fine di “garantire una presenza ancora più capillare sul territorio”. In particolare, Fabio Valente si occuperà di Manutenzione urbana, Viabilità, Rapporti istituzionali e Sostenibilità; Sabina Maiolo di Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), Enti del Terzo Settore, Digitalizzazione e Comunicazione col cittadino; Assunta Spatola di Sport e Pari opportunità; Maria Grazia Pelaia di Politiche giovanili, Scuola e Servizi alla cittadinanza.

Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro a tutti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Barillari ha ribadito che “il nostro obiettivo resta uno solo: lavorare uniti, con trasparenza e dedizione, al servizio di ogni singolo cittadino”.