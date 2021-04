Serra. Barillari: “Arrivano nuovi arredi per le nostre scuole”

Nuovi arredi scolastici per i plessi serresi. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, utilizzando un finanziamento ministeriale di circa 28mila euro, ha infatti provveduto ad acquistare 20 banchetti e 160 sedie per le scuole di infanzia, 14 lavagne, 20 cattedre e 20 armadietti per le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado. Elementi utilissimi per un agevole permanenza nella scuola da parte degli alunni ed una corretta fruizione delle lezioni e che consentono di evitare possibili disagi dovuti alla desuetudine o al logoramento di quanto già in possesso delle scuole.

Soddisfatto il primo cittadino che ha ribadito l’intenzione “di continuare ad impegnarci per migliorare i servizi per i nostri piccoli concittadini”.

Dunque, il ritorno in aula, dopo il periodo di didattica a distanza, dovrebbe essere più confortevole.