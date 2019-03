Serra, Barillari accusa i “capi”: “Pensano solo a mantenere un potere marcio”

“Il nostro progetto non ha paura di niente e di nessuno, se avete il coraggio dimettetevi entro il 22 febbraio 2020 e restituite la parola ai cittadini”. C’era attesa per la manifestazione di “Liberamente” e Alfredo Barillari ha dato linfa all’entusiasmo del suo gruppo sfogando la rabbia e l’orgoglio dei “1696 cittadini che ci hanno votato e che oggi sono molti di più”.

Dal palco di piazza San Giovanni, il giovane leader ha messo sul banco degli imputati “l’affidabilità e l’autorevolezza di chi dovrebbe rappresentarci” accusando chi ha agito per “spartirsi poltrone e indennità” ed ha “messo Serra San Bruno al centro della politica regionale per fatti vergognosi”. Con al fianco la sedia vuota residuata dalla scorsa campagna elettorale che “non so più a chi dare” perché “adesso di capi ne ha due (il sindaco, ndr), nel mirino ha posto “due capi egocentrici che hanno perso il contatto con la realtà e mandano avanti dei burattini”. Fendenti precisi nei confronti di Luigi Tassone, definito “sindaco in confusione totale” e scavalcato “dal nuovo sindaco in pectore che è colei che è entrata come stampella della maggioranza”. “Io non sono un capo – ha affermato Barillari – ma sono sintesi del movimento civico serrese ‘Liberamente’. Noi parlavamo di Calabria Etica e di Nazzareno Salerno 3 anni fa, noi dicevamo che il sindaco non ha autorevolezza 3 anni fa. Noi la fiducia non la conquistiamo con promesse di concorsi o posti al Parco, ma con l’impegno quotidiano”. Rivolta a Bruno Censore e a Nazzareno Salerno, a cui ha chiesto conto dei risultati per il territorio, ha sentenziato che “le cariche istituzionali le avete avute, ma avete pensato sempre ed esclusivamente al mantenimento di un potere marcio”. Non meno pesanti le scudisciate nei confronti degli altri “personaggi vuoti che provano a portare avanti il teatrino del potere”. Barillari, che non ha risparmiato il neoassessore Francesco De Caria e la sua “coerenza”, ha inoltre specificato di aver rifiutato allettanti proposte e di non aver voluto “tentare la scalata ad un partito”. “Faccio migliaia di chilometri – ha aggiunto – per portare avanti un’opposizione sana. La testa davanti ai capi non l’abbasso, non ho bisogno di nessuno che mi possa ricordare qualcosa che mi ha dato”. Quanto al rischio rappresentato dal commissariamento, ha rilevato che “non è esistito quando si doveva mandare a casa Lo Iacono o Rosi”.

Ad aprire la manifestazione è stato il consigliere Cosimo Polito che, riferendosi all’esito delle elezioni amministrative del 2016, ha precisato che “già 2 anni e mezzo fa qualcosa non tornava” e ha sostenuto di “non aver mai tradito gli elettori”. Di “amministrazione abusiva, stravolta rispetto a quella uscita dalle urne” ha parlato l’altra esponente dell’opposizione Rosanna Federico che ha additato “un accordo a tavolino sulle spalle dei serresi” e ha asserito che Jlenia Tucci “ha usurpato la posizione ottenuta” rilevando che “la responsabilità è stata prestata dietro un prezzo politico”.