Serra, bambini in piazza con l’iniziativa “Happy Primavera”

“Concedere ai bimbi 3 ore di spazio e di divertimento, creare un momento di aggregazione e condivisione di attività specifiche anche con finalità didattiche”. Va in questa direzione l’iniziativa “Happy Primavera”, promossa dall’associazione “Femmina” (domenica dalle ore 16 alle ore 19 in piazza San Giovanni) che sarà caratterizzata da attività ludiche ed extraludiche con degli animatori, arricchita dalla presenza di mascotte della Disney. In particolare, oltre alla baby dance, è prevista un’area trucchi, un’area disegni e la realizzazione di sculture di palloncini. L’evento si innesta in un programma di eventi volto alla crescita sociale dei bambini che sarà attuato anche grazie ai collegamenti con la scuola primaria.