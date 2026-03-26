Serra, bambini a scuola di educazione ambientale con esperti del settore e volontari 

Il Comune di Serra San Bruno – in collaborazione con “Stella del Sud”, azienda che si occupa della raccolta differenziata – ha promosso una campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale con gli studenti dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”. L’iniziativa ha messo in evidenza la forte volontà di quanti si impegna nell’opera di tutela e protezione dl territorio, come l’associazione è “PlasticFree”.

Dopo i saluti istituzionali da parte della consigliere comunale delega all’Istruzione Raffaela Ariganello, il rappresentante di “Stella del Sud” Antonio Serrao ha svelato il “viaggio” dei rifiuti dalla produzione al riciclo precisando che “sapere dove finiscono i nostri scarti è il primo passo per produrne meno”.​

La referente di “PlasticFree” di SerraSanBruno Maria Staltari ha evidenziato l’impatto reale della plastica e l’importanza del volontariato. Ma i veri protagonisti sono stati i bambini, che hanno guardato video, partecipato a giochi educativi e visto con i propri occhi, grazie a un filmato speciale, l’incredibile lavoro di pulizia svolto dai volontari di “PlasticFree” in un anno e mezzo di attività condotta nelle montagne serresi.

Al termine dell’evento, ogni bambino ha ricevuto un regalo speciale: una matita in materiale riciclato che contiene piccoli semi al suo interno. Una volta finito di scrivere, potrà essere piantata per far nascere nuova vita.

​I promotori hanno rivolto un ringraziamento a tutti i docenti e al dirigente scolastico Giovanni Valenzisi per aver accolto questo progetto con immenso entusiasmo.

“Il futuro – è stata la considerazione finale – è dei nostri ragazzi ed è un futuro che speriamo più pulito e respirabile”.