Serra, avviso orale di P.S. per la coppia che era stata arrestata per spaccio di stupefacenti

Il Questore di Vibo Valentia, sulla scorta di un’accurata istruttoria e delle valutazioni delle condotte effettuate dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Vibo Valentia, ha adottato la misura di prevenzione dell’“Avviso Orale di P.S.” nei confronti di una coppia di Serra San Bruno che nei giorni scorsi era stata arrestata dagli agenti del locale Commissariato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Era il 15 aprile scorso quando la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, aveva sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenuto, all’esito di una perquisizione domiciliare, nelle abitazioni dei due giovani, insieme a 15 cartucce calibro 7,65, 16 cartucce del tipo a pallettoni calibro 16 e 2 bilancini di precisione, perfettamente funzionanti. Materiale per il quale uno dei due soggetti dovrà rispondere anche del reato di detenzione abusiva di munizioni.

Il Tribunale, dopo la convalida dell’arresto, eseguito dagli agenti di P.S. sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari al giovane, e la misura dell’obbligo di dimora nel comune di propria residenza alla ragazza.

I due avvisi orali emessi dal Questore costituiscono una misura di prevenzione rivolta a soggetti ritenuti pericolosi ed in grado di commettere altri e ulteriori reati che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Con tale provvedimento monitorio, disciplinato dall’art. 3 del codice delle leggi antimafia, il Questore ha perciò invitato i due giovani a cambiare immediatamente condotta di vita, e a non perseverare in comportamenti antigiuridici, avvertendoli che in caso di inadempienza, potrà essere proposta al Tribunale competente l’applicazione di una misura di prevenzione più grave.