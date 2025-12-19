Serra, Avis sempre in moto: domenica la “Festa del donatore”

Riconoscere, ancora una volta, il valore della donazione e creare un momento che fortifica la comunità di coloro che spassionatamente offrono la loro disponibilità porgendo idealmente la mano a chi ha bisogno. È questo il senso della “Festa del donatore”, promossa dalla locale sezione Avis “Biagio Cutrì” per domenica a partire dalle ore 10.30 presso l’Hotel Certosa. L’iniziativa sarà aperta dalla premiazione dei donatori emeriti e si concluderà con il tradizionale pranzo pre-natalizio. “Crediamo – hanno commentato i componenti del direttivo guidati dalla presidente Maria Rosaria Franzè – nel valore del dono, come gesto di solidarietà, di comunità e di umanità verso il bene comune e le categorie più fragili”. Tutti i donatori possono prendere parte all’evento.