Serra, Avis e Bikers fanno squadra: successo per la “Giornata straordinaria della donazione del sangue”

Coinvolgere associazioni, categorie sociali e singoli cittadini nel nobile progetto di donare ciò che può salvare vite, restituire speranze e sorrisi, far tornare alla normalità. L’Avis di Serra San Bruno prosegue nel suo progetto di diffondere la cultura della donazione e, dopo aver interessato il mondo della scuola, si rivolge agli appassionati dello sport. Ha infatti avuto luogo stamattina la “Giornata straordinaria della donazione del sangue” che ha visto protagonista l’associazione “Serra Bikers”. Gli amanti delle due ruote, armati di buoni propositi ed entusiasmo, si sono presentati in piazza Azaria Tedeschi dove sull’autoemoteca, con l’ausilio specialistico di un medico e due infermieri, hanno offerto il loro braccio e la loro voglia di contribuire ad una giusta causa. A loro si sono aggiunti sul momento ulteriori volontari che hanno fatto la loro parte tornando poi nelle rispettive case con un animo più sereno ed appagato. Un importante messaggio è stato lanciato: la solidarietà ed il senso di umanità devono prevalere perché un nuovo spirito può dare nuove soluzioni.