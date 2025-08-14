Serra, Avis e Admo insieme per la vita: “Donare fa crescere, creiamo una rete per essere più forti”

Nel mondo del volontariato c’è spazio per un imperativo: fare squadra. Perché quando l’obiettivo è superiore occorre unire le forze e aiutare chi in quel momento ha bisogno. Per farlo, però, non si può attendere l’ultimo minuto, ma occorre adoperarsi in anticipo e tenersi sempre vigili e pronti. Questo concetto è stato sviscerato nel corso dell’iniziativa congiunta Avis-Admo “Donare per crescere: la volontà di aiutare gli altri e fare la differenza” svoltasi in piazza Azaria Tedeschi.



L’iniziativa è stata moderata dalla presidente locale Avis Maria Rosaria Franzè che ha fatto cenno al protocollo d’intesa tra le due associazioni per “promuovere la solidarietà” e “diffondere la cultura del dono” specificando che “il sangue ed il midollo osseo non sono farmaci che si possono acquistare”. Presente sul palco anche il sindaco Alfredo Barillari che ha visto nell’evento “l’occasione per ribadire quanto sia importante essere sul territorio” ed ha espresso, in merito all’individuazione di una sede, “tutta la volontà possibile” considerando anche che “ci sono tante altre associazioni” con la medesima esigenza. Il primo cittadino ha citato ipotetiche soluzioni di breve (“forme di sostegno finanziario per contribuire alle spese di fitto”) e lungo termine (“riapertura ed assegnazione delle cosiddette Case albergo”). Quanto sia rilevante la riduzione dei tempi per concretizzare il superamento del problema lo ha sottolineato il componente del Direttivo serrese Franco Casini, desideroso di “eliminare i disagi per i donatori”. Tornando all’esigenza di raccogliere sempre più sacche di sangue, il vicepresidente regionale Avis Nicodemo Napoli – dopo aver ricordato i requisiti per donare (età compresa tra 18 e 65 anni, avere un peso corporeo di almeno 50 kg e godere di buona salute) – ha ripercorso le tappe del cammino che hanno portato “all’autosufficienza di sangue” che, comunque, “non è un traguardo ma un fatto dinamico”. All’annuncio del presidente provinciale Avis Cosmo Gallizzi del prossimo avvio della raccolta di plasma hanno fatto seguito le toccanti testimonianze di Ilenia Tavella e Cinzia Zaffino, donatrici di midollo che hanno salvato la vita di persone non conosciute ma ormai indelebilmente legate a loro. Le dottoresse Rita Saladino e Pina Romeo hanno fornito dettagli sulla donazione di cellule staminali emopoietiche rimarcando che il donatore non corre alcun rischio e facendo comprendere le difficoltà legate alla compatibilità (uno su centomila, 30% di possibilità fra i familiari). Hanno inoltre illustrato il funzionamento del registro IBMDR e precisato che “per trapianto di Cse si intende la sostituzione di un midollo osseo ammalato con le cellule staminali sane in grado di rigenerare tutte le cellule del sangue, ricostituendo le normali funzioni ematologiche e immunologiche”. Le conclusioni sono state affidate ai presidenti regionali di Admo, Antonio Gigliotti, e Avis, Franco Rizzuti, che hanno rispettivamente manifestato la volontà di “creare una rete in tutta la regione” e “cercare nuovi modi per coinvolgere le persone”.