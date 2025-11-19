Serra. Avis, Admo ed Istituto “Einaudi” insieme per diffondere la cultura della donazione: lunedì l’evento che mette al centro i giovani 

Diffondere la cultura della donazione, sensibilizzando le coscienze e stimolando il desiderio di essere vicini al prossimo. Si può racchiudere in questa frase il senso dell’iniziativa “Dire, fare, donare: un momento di crescita culturale, sociale e civile” organizzato dall’Avis e dall’Admo in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. Al centro dell’evento ci saranno gli studenti delle quinte classi dell’Istituto – nella cui Aula magna lunedì alle 10 avrà luogo il dibattito – ed i ragazzi del servizio civile. Dopo il saluto del dirigente scolastico Antonino Ceravolo e la spiegazione introduttiva del professor Massimo Marzano, si entrerà nel vivo del tema con gli interventi di Maria Rosaria Franzè (presidente Avis comunale e referente Admo), Nicodemo Napoli (vicepresidente Avis regionale), Cosmo Gallizzi (presidente Avis provinciale), Rita Saladino (responsabile Registro regionale e Centro donatori Ibmdr), Maria Cuzzola (referente Registro regionale e Centro donatori Ibmdr), Cinzia Zaffino (donatrice Admo che offrirà la sua testimonianza) e Franco Rizzuti (presidente Avis regionale). Un’iniziativa, dunque, dalla forte valenza sociale e dalle profonde finalità educative, utile – oltre che per le possibili ricadute nel breve termine – per la costruzione di una migliore società futura.