Serra. Avis, Admo e Istituto “Einaudi” insieme per promuovere la cultura della donazione

Prosegue spedito il cammino di sensibilizzazione congiunto di Avis, Admo e Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. Facendo seguito all’iniziativa “Dire, fare, donare: un momento di crescita culturale, sociale e civile” dello scorso 24 novembre, nella giornata odierna è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Avis e l’Istituto serrese teso a promuovere la cultura della donazione e del volontariato.

L’evento è stato arricchito dalle donazioni di sangue effettuate con l’ausilio dell’emoteca che hanno consentito di far provare quelle emozioni uniche che nascono nel momento in cui si fa spassionatamente qualcosa per il prossimo.

La presidente della locale sezione Maria Rosaria Franzè e tutto il Consiglio direttivo dell’Avis hanno ringraziato il dirigente scolastico Antonino Ceravolo ed il professor Massimo Marzano che hanno voluto la concretizzazione di questi importanti passi, il personale scolastico e gli studenti per le adesioni e la disponibilità data.