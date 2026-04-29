Serra, Aurora Mammone protagonista del progetto della Scuola Sant’Anna di Pisa “STEM: le ragazze si mettono in gioco”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno annuncia il prestigioso traguardo raggiunto dalla studentessa Aurora Mammone, frequentante la classe 4B dell’indirizzo scientifico, protagonista di un’esperienza formativa di altissimo rilievo accademico presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Dal 14 al 17 aprile scorso, l’alunna ha preso parte al rinomato corso di orientamento residenziale intitolato “STEM: le ragazze si mettono in gioco!”, un progetto di assoluta eccellenza volto a promuovere l’accesso femminile alle carriere scientifiche e tecnologiche. L’iniziativa, perfettamente integrata nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro dell’I.I.S. “Luigi Einaudi”, ha permesso ad Aurora di confrontarsi con docenti di fama internazionale e personalità di rilievo, esplorando le frontiere dell’innovazione in ambiti cruciali quali la robotica, l’informatica e le biotecnologie.

Durante le intense giornate pisane, la studentessa ha partecipato a lezioni magistrali sui nanomateriali intelligenti per la medicina avanzata e sulla biodiversità, visitando laboratori d’avanguardia. Il valore del progetto non si è esaurito alla sola acquisizione di competenze tecniche: attraverso tavole rotonde e attività di collaborazione, Aurora ha saputo mettersi in gioco con determinazione, sviluppando nuove competenze trasversali e una profonda sicurezza nelle proprie potenzialità. Questa esperienza rappresenta un momento di crescita umana e scolastica fondamentale, che restituisce alla comunità dell’Einaudi una giovane donna più consapevole dei propri talenti e pronta ad affrontare con slancio le sfide del futuro universitario. L’I.I.S. “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno riafferma così la sua missione educativa: sostenere il merito e offrire ai propri studenti costanti opportunità di confronto con le realtà accademiche più prestigiose d’Italia, incoraggiandoli a coltivare i propri sogni con coraggio, ambizione e dedizione.