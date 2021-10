Serra, attività didattica in presenza sospesa fino a fine mese

L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario, visto il difficile momento che stiamo attraversando e per prevenire una maggiore diffusione del Covid-19, in via precauzionale e per tutelare famiglie e bambini,

sospendere l’attività scolastica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, dal 25 al 30 ottobre 2021.

“Si tratta – viene spiegato – di una decisione sofferta ma ritenuta necessaria per poter monitorare nel migliore dei modi l’andamento dei contaggi dei prossimi giorni”.

Nella speranza che tutto possa tornare presto alla normalità, confidiamo in una vostra comprensione e collaborazione.