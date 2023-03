Serra, attacco frontale di Figliucci e Regio a Barillari: “Getti la maschera, la gente ha capito chi è realmente”

I consiglieri di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio accusano il sindaco Alfredo Barillari di “raccontare situazioni e fatti che non corrispondo alla realtà” e che “spesso sono ricostruiti in maniera tendenziosa e fuorviante”. Gli esponenti di minoranza si riferiscono in particolare alla vicenda della Casa della comunità sottolineando che “il promesso incontro attorno ad un unico tavolo a cui dovevano partecipare il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano, il sindaco e la minoranza non è mai stato organizzato” e ribadendo che il primo cittadino “non ha dato la disponibilità gratuita di immobili per accogliere la Casa della comunità mettendo a rischio la realizzazione della stessa a Serra San Bruno. Se dovesse concretizzarsi questo scenario, la responsabilità sarà solo sua”.

Figliucci e Regio sostengono di aver proposto “diverse soluzioni”, mentre “si è ancora in attesa di quelle del sindaco” che ha mostrato “incoerenza” negli ultimi mesi avendo prima promosso “l’ubicazione nell’ospedale, poi quella all’esterno e infine il ritorno all’indicazione originaria”.

Ma i rappresentanti dell’opposizione allargano il discorso ad altri argomenti sostenendo che “è abitudine del sindaco cambiare versione o fornire rappresentazioni difformi della realtà”. “Ad esempio – spiegano – è successo in occasione della discussione sulla realizzazione di una rotonda nell’incrocio tra via Lincoln e la strada verso Mongiana, quando stranamente ha suggerito ai tecnici di evitare questo tipo di progettazione, nonostante fosse palese la pericolosità della strada. O ancora si è impossessato del merito, che non gli spetta, di aver sottoposto all’attenzione del presidente della Provincia Corrado L’Andolina il problema della palestra interscolastica. Evidentemente – aggiungono Figliucci e Regio – è una strategia comunicativa che però ha finito di produrre frutti, visto che ormai il sindaco ha perso credibilità e la gente ha capito chi è realmente. Dunque, il sindaco getti definitamente la maschera e dica quello che è chiaro a tutti: l’Amministrazione comunale ha fallito e si è trasformata nella parte più vecchia del sistema che un tempo diceva di combattere”.