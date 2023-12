Serra. Attacchi al “Meridio”, dura condanna di “Liberamente”: “Regio ha perso il lume della ragione, anche Figliucci si dissoci”

Il movimento civico serrese “Liberamente”, esprime “massima solidarietà al dottor Biagio La Rizza, condannando con forza le accuse rivoltegli dal consigliere Vito Regio, che a quanto pare ha proprio perso il lume della ragione”.

“La sua imparzialità politica e la sua professionalità – spiega il movimento riferendosi a La Rizza – sono senza dubbio sotto gli occhi di tutto il popolo serrese e non solo. Confidiamo in una presa di posizione, così come già fatto dagli esponenti del Pd Tassone e Procopio, dal consigliere Biagio Figliucci, affinché si dissoci e condanni il gesto del collega, presentando le dovute scuse al sindaco, alle forze dell’ordine e al direttore del ‘Il Meridio’, ingiustamente coinvolti”.