Serra, Assunta Spatola eletta presidente del Consiglio comunale: “Sarò super partes, garantirò il rispetto di Regolamento e Statuto”

Assunta Spatola è la nuova presidente del Consiglio comunale di Serra San Bruno. La giovane ha raccolto i voti della maggioranza, mentre l’opposizione non ha partecipato alla votazione. Alla prima candidatura ha raccolto 276 preferenze, risultando la quarta degli eletti. Trentatré anni, estroversa, si è avvicinata alla politica attiva e diretta, facendo presa nell’elettorato. Oltre a quelli del gruppo “Liberamente”, ha ricevuto gli auguri da parte della minoranza che non ha contestato lei, ma il “cambio di orientamento” verso la copertura della postazione da parte della maggioranza. “Sarò la presidente di tutti – ha dichiarato – e metterò al primo posto il rispetto del Regolamento e dello Statuto, agendo sempre in maniera super partes e favorendo il buon funzionamento del Consiglio comunale”.