Serra. Arrivano quasi 200mila euro per la riqualificazione di “Lu Bellu”, Tassone: “I risultati confermano la bontà della programmazione”

Ammonta a 193.510,15 euro il contributo concesso dalla Regione Calabria (pari alla spesa ammessa) al Comune di Serra San Bruno nell’ambito del Psr 2014/2020 relativamente alle istanze presentate a valere sulla Misura 8 – Intervento 8.5.1. “investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.

A comunicarlo è il consigliere regionale ed ex sindaco Luigi Tassone che indica i dettagli degli interventi.

“È prevista – afferma Tassone – la riqualificazione dell’area di sosta attrezzata per la fruibilità turistico-ricreativa intorno alla casermetta forestale di ‘Lu Bellu’ con l’inserimento di tavoli, panchine, con la realizzazione di 4 punti fuoco, di una staccionata e di una struttura informativa. Saranno effettuati interventi volti alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici e la bonifica e la messa in sicurezza della zona mediante l’eliminazione della vegetazione infestante, oltre al pareggiamento della superficie nei punti erosi dai deflussi superficiali intorno al piazzale antistante la casermetta. Inoltre, potranno essere assunti operai e braccianti agricoli con una valida risposta in termini occupazionali”.

“Ancora una volta – aggiunge l’ex primo cittadino – i risultati confermano la bontà della programmazione e mi sento di ringraziare la squadra che mi ha sostenuto con impegno e passione civile fino all’ultimo giorno. Il nostro obiettivo è quello di guidare, con senso di responsabilità e lungimiranza, il processo di sviluppo del nostro territorio”.