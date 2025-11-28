Serra, arrivano i risultati delle analisi dell’acqua: torna potabile quasi ovunque, parzialmente revocata la precedente ordinanza

Il sindaco Alfredo Barillari ha parzialmente revocato la precedente ordinanza con la quale veniva vietato l’uso potabile dell’acqua. A seguito dei controlli effettuati, infatti, “le analisi del nuovo punto prelievo vicino all’ospedale sono risultate conformi ai parametri”, tuttavia l’Asp ha comunicato ancora “difformità nelle analisi all’interno della rete di loro competenza”. Per effetto del fatto che “dal nuovo punto prelievo al contatore vi è una parte di rete comunale”, il primo cittadino ha richiesto ed ottenuto “il benestare dell’Asp” per procedere con “una revoca parziale dell’ordinanza di non potabilità”.

Quindi, gli obblighi resteranno in vigore per le sole vie Ettore Majorana e dottor Alfredo Barillari, così come segnalato dall’ufficio tecnico comunale.

Per il resto del territorio comunale fornito da serbatoi Sorical, invece, “l’ordinanza è da ritenersi revocata”. Dunque, si torna ad una situazione di relativa normalità.