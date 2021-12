Serra, arrivano gli stipendi per ex Lsu ed ex Lpu. Federico: “Adesso lavoriamo per un’integrazione oraria”

“A distanza di mesi dalla stabilizzazione, i fondi ministeriali che avrebbero dovuto garantire al nostro Comune le entrate necessarie per il pagamento degli Lsu, non sono stati ancora accreditati. Tuttavia, nonostante la situazione non rosea delle casse comunali, non appena le condizioni lo hanno consentito, non ci siamo tirati indietro di fronte alla responsabilità di deliberare l’anticipazione di tutti gli stipendi arretrati con fondi comunali”.

L’annuncio del vicesindaco Rosanna Federico consente di vivere un Natale meno complicato ai lavoratori che contribuiscono al corretto svolgimento dei servizi comunali e che da diversi mesi non percepivano lo stipendio.

“Ci auguriamo che questa nostra determinazione – sostiene Federico – possa consentire alle tante famiglie interessate, dopo mesi di sacrifici e privazioni, di trascorrere con un minimo di serenità le prossime festività natalizie. Con il pagamento degli Lpu, già avvenuto in questi giorni, ad oggi, tutti i dipendenti comunali sono finalmente in regola con i pagamenti”.

Federico pensa inoltre ad interventi capaci di far pensare ad un futuro di maggiore serenità: “il nostro impegno andrà avanti per cercare di ottenere dagli Enti preposti, oltre ad un’integrazione oraria, la regolarità delle erogazioni e, conseguentemente, garantire a tutti i lavoratori ex Lpu ed Lsu una dignitosa, giusta e puntuale remunerazione”.