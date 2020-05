Serra. Arriva l’ok di Parco e Soprintendenza, si può procedere con il taglio urgente di 12 alberi tra il Calvario e Santa Maria del Bosco

Dopo la caduta di due alberi e la chiusura al traffico pedonale e veicolare dal Calvario a Santa Maria del Bosco, arriva il via libera per lo svolgimento delle attività pratiche volte a rimuovere “il fattore di rischio per la pubblica e privata incolumità”. D’altra parte, nei giorni scorsi, era stata rilevata la presenza di alberi cavi e privi di vita, dunque potenzialmente pericolosi anche in assenza di condizioni climatiche avverse.



Acquisiti il parere favorevole del Parco delle Serre e la nota con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha “preso atto dello stato di pericolo e della necessità di abbattere gli alberi di alto fusto indicati”, il commissario straordinario del Comune di Serra San Bruno, Salvatore Guerra, ha emesso un’ordinanza per “provvedere con urgenza al taglio delle dodici piante individuate nel verbale di sopralluogo” (3 nel tratto compreso tra il Piazzale di Santa Maria del Bosco e il Ponte di Santo Stefano; 9 nel tratto compreso tra il ponte di Santo Stefano e il Calvario). L’esecuzione degli interventi è stata affidata all’Azienda Calabria Verde.