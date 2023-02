Serra, arriva la neve: domani scuole chiuse

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha emesso un’ordinanza per disporre, a titolo precauzionale, la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La decisione è stata presa a seguito del messaggio di allertamento unificato diramato dall’Arpacal che prevede un livello di allertamento di tipo “arancione” per il territorio di Serra San Bruno. Inoltre, il primo cittadino ha disposto l’allertamento permanente in stato di pre-allarme di tutti i responsabili delle funzioni del Coc.