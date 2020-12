Serra, arriva il parere della Cosfel: al via la stabilizzazione di 14 Lsu

È arrivata letteralmente sul gong la comunicazione della Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali (riferito alla seduta del 16 dicembre) che ha deliberato di “condizionare alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di riparto delle risorse, l’approvazione delle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili, dipendenti a tempo determinato presso i Comuni sottoposti al controllo della Cosfel”.

In sostanza, il termine di scadenza per l’espletamento dell’iter burocratico per l’avvio delle stabilizzazioni era fissato per oggi e gli uffici hanno fatto i salti mortali per salvaguardare la posizione di questi lavoratori.

Il Comune di Serra San Bruno ha così provveduto alla pubblicazione dell’avviso per la selezione di 14 lavoratori già impegnati in attività socialmente utili. Oggetto della selezione sono 11 posti di operatore generico, Categoria A, posizione economica A1, part-time 51,38% e 3 posti di operatore generico, Categoria B, posizione economica B1, part-time 48,61%. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente in via telematica entro e non oltre il 26 dicembre, poi sarà effettuata una prova di idoneità.