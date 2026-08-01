Serra, Ariganello replica a Tassone sulle deleghe: “Le polemiche passano, il lavoro resta”

L’assessore Raffaela Ariganello puntualizza la propria posizione e, senza mai nominarlo, replica ad Adriano Tassone che aveva intravisto “uno spacchettamento” nell’assegnazione delle deleghe.

“Pur comprendendo le dinamiche del dibattito politico – premette Ariganello – ritengo fondamentale rispondere alla cittadinanza di Serra San Bruno con la massima serenità e trasparenza. Ho accettato la delega alle Politiche sociali e familiari assegnatami dal sindaco con lo stesso spirito di servizio che ha caratterizzato i miei ultimi sei anni di impegno pubblico, durante i quali ho svolto con passione il ruolo di delegata alla Pubblica Istruzione. Un’esperienza che mi ha formato profondamente e mi ha insegnato molto sulla gestione della cosa pubblica”. Dopo aver ribadito di voler “svolgere questo nuovo compito con dedizione e presenza, garantendo ascolto e supporto alle famiglie, ai più fragili e a chiunque necessiti del sostegno delle istituzioni”, Ariganello lancia un messaggio all’opposizione: “la scelta politica di candidarmi in questo gruppo è nata dalla piena condivisione di qualità etiche e morali precise. A nulla serviranno i tentativi di minare la mia fiducia nei confronti dell’Amministrazione; se il consigliere desidera davvero entrare nel merito delle scelte condivise con il sindaco, lo invito formalmente ad aderire al nostro gruppo, dove sarà il benvenuto”. Una sfida, una provocazione che punta a ribaltare i termini della questione.

​“In ogni caso – aggiunge la componente dell’Esecutivo – è ai cittadini che voglio rivolgermi: i 291 elettori che mi hanno accordato la loro preferenza non hanno scelto una casella o una poltrona, ma la centralità della persona e un progetto concreto. A loro, e a tutta la comunità serrese senza distinzione, devo il massimo rispetto e il mio senso di responsabilità”. Infine Ariganello sostiene che “il mio impegno non cambia: alle parole della polemica rispondo con il lavoro quotidiano e con i fatti, a testa alta e nell’esclusivo interesse di Serra San Bruno. Sarò, come sempre, l’assessore di tutti”.