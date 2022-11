Serra, approvato l’avviso pubblico per la gestione del parco pubblico di via San Brunone di Colonia

Con determinazione del responsabile dell’Area Affari generali ed istituzionali sono stati approvati l’avviso pubblico e la documentazione di gara (che saranno a breve pubblicati) relativi al parco pubblico attrezzato ubicato in via San Brunone di Colonia. Il provvedimento scaturisce da una precedente delibera di Giunta comunale con la quale era stato impartito specifico atto d’indirizzo ed era stato rilevato che il parco, realizzato grazie all’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed originariamente destinato ad uso pubblico, con il decorso del tempo e “a causa dell’incirca e della mancata pianificazione della gestione, non è stato reso fruibile alla collettività”.



L’obiettivo è ora quello di destinare questi luoghi “per scopi promozionali del territorio, per finalità culturali, di informazione scolastica, per attività amatoriali di vario genere e per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell’infanzia e dell’adolescenza nonché lo scambio di esperienze intergenerazionali attraverso la partecipazione attiva della terza età”. Dalla delibera emerge inoltre “la consapevolezza dell’impossibilità di provvedere alla gestione diretta in forma diretta dei servizi” e, di conseguenza, la necessità di “affidarne la gestione e la manutenzione nonché l’implementazione dei servizi ludico-culturali e ricreativi”.

Dunque, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area, chi andrà a gestirla dovrà provvedere a migliorarla, a consentire al Comune il risparmio delle spese di gestione degli impianti, a promuovere la conoscenza del territorio, a creare percorsi tematici, a realizzare finalità culturali, sportive e sociali.