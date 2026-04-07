Serra, aperti i servizi igienici al cimitero comunale

Sono finalmente attivi i servizi igienici al cimitero comunale. A comunicare l’ultimazione dell’intervento è il sindaco Alfredo Barillari che spiega i dettagli tecnici dei lavori eseguiti. L’azione è stata effettuata grazie a risorse di bilancio e, per come spiega il primo cittadino, era “attesa da anni: in tanti l’avevano pensata ma mai realizzata”.

In particolare, “l’intera struttura della guardiania è stata riqualificata rimuovendo l’eternit presente sul tetto e intervento in modo strutturale sui locali”. Inoltre, “i bagni rispettano le misure di accessibilità per le persone con disabilità”. Si tratta di “un segno di dignità e civiltà per tutti coloro i quali vanno a visitare i propri cari”.

“Come tante altre cose – ha concluso Barillari – lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. L’intera struttura della guardiania, che versava in condizioni veramente fatiscenti e che vedeva delle crepe all’esterno, è stata riqualificata. Dopo tantissimi anni, il cimitero comunale viene dotato dei servizi igienici”.